Подмосковье 29 марта 2023, 12:36 Почти 10 миллионов тонн отходов направили на переработку в Подмосковье с 2019 года РЭО

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По данным последних исследований, более 80% жителей Подмосковья участвуют в раздельном сборе мусора. Реформа об обращении с ТКО проводится в регионе с 2019 года, и за это время в переработку направили уже 9,5 миллиона тонн отходов.

«Наши жители активно сортируют отходы дома, делят их на синий и серый баки, привозят крупногабаритный мусор на пункты „Мегабак“, участвуют в экологических акциях и субботниках. Уверен, что вместе мы достигнем основной цели национального проекта „Экология“ — нулевого захоронения отходов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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За три года в Подмосковье были закрыты все мусорные полигоны и созданы 11 современных комплексов по переработке ТКО. Эти объекты сортируют 100% всех поступающих отходов, 50% из которых направляется на вторичную переработку. Например, из старых шин производят резиновую крошку, которая впоследствии используется в дорожном строительстве и для покрытия детских площадок. Из пакетов делают уличную мебель, садовые скамейки, урны и песочницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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