Почетный житель Подмосковья и выдающийся военачальник Леонтий Кузнецов отметил 84-летие

Леонтий Васильевич Кузнецов, почетный гражданин Московской области и видный российский военачальник, отметит 84-летие 13 августа. Он трижды командовал парадами Победы на Красной площади.

Леонтий Кузнецов прошел путь от командира взвода до командующего армией, став в последствии генерал-полковником. На протяжении семи лет он командовал войсками Московского военного округа и несколько раз командовал парадами Победы на Красной площади — в 1995, 1996 и 1998 годах.

Кузнецов награжден орденами Красной Звезды, «За службу родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги» и многочисленными медалями. Звание почетного гражданина региона он получил в 1999 году.