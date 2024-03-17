17 марта 2024, 16:53
Почетный гражданин Солнечногорска Владимир Кривулин проголосовал на выборах президента России
Владимир Кривулин, почетный гражданин Солнечногорска, принял участие в выборах президента Российской Федерации. На протяжении долгого времени он был руководителем музея «Выстрел» и участником военно-патриотических проектов в округе.
В возрасте 89 лет он пришел на избирательный участок вместе с внуком. Свой голос почетный гражданин округа отдал на избирательном участке в Доме культуры «Выстрел». Кривулин подчеркнул важность активного участия избирателей в выборах и выразил уверенность в силе России.
Реклама
Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Выборы президента РФ
Реклама
Реклама