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    31 декабря 2020, 12:40

    Победительницу шоу «Голос» из Химок поздравили в Минкультуры Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Минкультуры Подмосковья поздравили Яну Габбасову, ставшую победительницей девятого сезона шоу «Голос». Девушке 17 лет, она студентка Московского Губернского колледжа искусств в Химках.
    Победительницу шоу «Голос» из Химок поздравили в Минкультуры Подмосковья | Изображение 1

    Яна родилась в Нефтекамске и выбрала колледж Подмосковья для обучения по направлению «Эстрадное пение». Девушка на втором курсе. Мастерство вокала ей преподает Елена Лаврова.

    Поздравляем Яну, ее наставников и родителей — Марата и Наталью Габбасовых — с победой в „Голосе“

    Министерство культуры Подмосковья.

    Девушка набрала 51,1% голосов телезрителей. На проекте Яна Габбасова была в команде певицы Полины Гагариной.

    Всего на телевизионном шоу четыре наставника. Они отбирают пришедших на проект участников в свои команды.

    Зрители сами определяют лучшего ученика и лучшего ментора. Среди исполнителей второе место занял Олег Аккуратов, среди наставников победил рэпер Баста.

    Проект «Голос» на Первом канале — российская версия телешоу The Voice. Его придумал голландский продюсер Джон де Мол. На территории США программа выходит с 2011 года, а в России — с 2012-го.