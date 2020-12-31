Победительницу шоу «Голос» из Химок поздравили в Минкультуры Подмосковья

Яна родилась в Нефтекамске и выбрала колледж Подмосковья для обучения по направлению «Эстрадное пение». Девушка на втором курсе. Мастерство вокала ей преподает Елена Лаврова.

Поздравляем Яну, ее наставников и родителей — Марата и Наталью Габбасовых — с победой в „Голосе“ Министерство культуры Подмосковья.

Девушка набрала 51,1% голосов телезрителей. На проекте Яна Габбасова была в команде певицы Полины Гагариной.

Всего на телевизионном шоу четыре наставника. Они отбирают пришедших на проект участников в свои команды.

Зрители сами определяют лучшего ученика и лучшего ментора. Среди исполнителей второе место занял Олег Аккуратов, среди наставников победил рэпер Баста.

Проект «Голос» на Первом канале — российская версия телешоу The Voice. Его придумал голландский продюсер Джон де Мол. На территории США программа выходит с 2011 года, а в России — с 2012-го.