Яна Габбасова стала победительницей телепроекта «Голос»

Семнадцатилетняя уроженка Нефтекамска Яна Габбасова победила в девятом сезоне телевизионного шоу «Голос». Лучшим наставником признали рэпера Басту (Василий Вакуленко).

В финале конкурса участвовали Олег Аккуратов (наставник Валерий Сюткин), Дмитрий Венгеров (наставник Сергей Шнуров), Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова, которую учила Полина Гагарина.

Габбасова набрала 51,1% голосов телезрителей. Олег Аккуратов занял второе место с 48,9%, сообщил RT.

«Голос» — российская версия телешоу The Voice, придуманного голландским продюсером Джоном де Молем. В США шоу выходит с 2011 года, в России — с 2012-го.

В проекте участвуют четыре наставника, которые формируют свои команды молодых исполнителей. Зрители выбирают лучшего ученика и лучшего наставника.

Финалистами или победителями шоу «Голос» в разное время становились певицы Наргиз Закирова и Дина Гарипова, исполнители Иеромонах Фотий, Александр Панайотов и Александр Бон.