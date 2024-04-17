Подмосковье 17 апреля 2024, 19:33 Школьница из Ногинска победила во Всероссийском изодиктанте пресс-служба Богородского городского округа

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Алиса Баздарева, ученица художественной школы из Ногинска, стала победительницей финального этапа Всероссийского изобразительного диктанта, который проводится министерством просвещения Российской Федерации.

Всего на конкурс представили более трех тысяч работ, победивших на региональных этапах. Главная цель конкурса — выявить и поддержать одаренных детей из регионов России. Данные о победителях и призерах конкурса хранятся на государственном информационном ресурсе.

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Напомним, что в Ногинске 20 апреля покажут постановку «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Начало спектакля в 18:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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