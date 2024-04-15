Подмосковье 15 апреля 2024, 21:39 Спектакль «Последний срок» покажут в Ногинске 20 апреля Московский областной театр драмы и комедии

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Спектакль «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина покажут в Ногинске 20 апреля. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

История, которую увидят горожане на сцене Московского областного театра драмы и комедии, не оставит равнодушным никого. В спектакле поднимаются вопросы семейных ценностей, возврата к своим корням. Это постановка о настоящей любви, верности и преодолении жизненных невзгод.

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В спектакле заняты заслуженные артистки России Татьяна Иванова и Надежда Гуртовенко, заслуженная артистка Московской области Елена Охапкина и другие артисты. Режиссер-постановщик — Андрей Любимов.

Начало спектакля в 18:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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