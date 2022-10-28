Победителем конкурса «Большая перемена» стал 21 школьник из Подмосковья | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 20:12 Победителем конкурса «Большая перемена» стал 21 школьник из Подмосковья

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21 учащийся из Подмосковья одержал победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Девять ребят получили главный приз — миллион рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Еще 12 школьников получили приз в размере 200 тысяч рублей.

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Финал конкурса прошел в международном детском центре «Артек» в Крыму.

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«Войти в финал и стать лучшими из более миллиона талантливых ребят — это большое достижение. Искренне поздравляю наших ребят и благодарю за поддержку родителей, педагогов и наставников. Вы большие молодцы!» — сказала Ирина Каклюгина.

Организаторами конкурса «Большая перемена» являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школы региона примут свыше трех тысяч детей из Донбасса.