Подмосковье 08 февраля 2023, 09:53 Победители международной премии «Мы вместе» из Подмосковья получили награды

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Победители премии «Мы Вместе» из Подмосковья получили подведомственные награды министерства информационных и социальных коммуникаций региона. В финал вышли четыре социальных проекта, которые направлены на помощь людям.

Международная премия поддерживает проекты, которые направлены на улучшение качества жизни людей и их поддержку. Всего от Подмосковья на конкурс подали более 1500 заявок, на защиту вышли свыше 500 проектов. Региональный этап победили 43 человека, еще четыре — вышли в финал. Их наградила глава министерства Екатерина Швелидзе.

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«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев всегда гордится нашими жителями, теми проектами, которые реализуются на благо региона. И мне хочется в первую очередь сказать вам огромное спасибо, вы — наша опора и поддержка», — отметила она.

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Одним из победителей стала Светлана Колесова из Павловского Посада. Она защитила проект в категории «Волонтеры» номинации «Помощь людям». Он получил название «Добрые руки» и направлен на поддержку малообеспеченных семей. Им бесплатно помогают одеждой, книгами, обувью, колясками и другими вещами. Такие ярмарки проводятся дважды в неделю.

Другой финалисткой конкурса стала Анна Пономарева из Балашихи. Предпринимательница представила проект «Благотворительный матч». Девушка организовывает футбольные турниры, на которых собирает взносы для лечения детей. В будущем она планирует выйти на региональный уровень и объединиться с крупными предприятиями.

«Благодаря проведению одного из наших недавних турниров мы собрали 500 тысяч рублей на тренажеры. Когда больше команд, больше предприятий, то и возможностей больше становится для оказания помощи детям», - поделилась Анна.

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