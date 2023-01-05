Подмосковье 05 января 2023, 18:40 Победителем фестиваля зимней рыбалки «Мормышка» в Сергиевом Посаде стала Анна Сучкова

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Традиционный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» прошел в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде уже в пятый раз. В соревнованиях приняли участие более 130 рыбаков со всей страны. Победительницей фестиваля стала Анна Сучкова с уловом свыше трех килограммов.

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Специальным гостем фестиваля стал популярный блогер и рыболов, создатель проекта «Снасти, здрасьте!» Николай Алексеев.

Для мужчины всегда важно побеждать, и рыбалка — это один из инструментов, где можно это сделать. Я занимаюсь ловлей уже больше 30 лет. Здесь срабатывает какой-то первобытный инстинкт. Хочется добыть, поймать, с соперником посопротивляться. Я не верю людям, которые говорят, что ходят на рыбалку, чтобы подышать воздухом. Мы ходим на рыбалку, чтобы поймать рыбу Николай Алексеев блогер и рыболов, создатель проекта «Снасти, здрасьте!»

Фото: Дмитрий Зайчиков

Участниками соревнований в этом году стали гости из Твери, Воронежа, Сыктывкара, городов Владимирской и Московской областей. Как рассказал организатор фестиваля Олег Ажар, в «Мормышке» принимают участие не только любители, но и профессиональные спортсмены, которые также участвуют в различных всероссийских и международных соревнованиях.

«Людей объединяет здесь, в первую очередь, любовь к рыбной ловле. Многие рыбаки приезжают сюда каждый год, есть и те, кто не пропустил ни одного фестиваля. Насколько я знаю, мероприятий такого масштаба в стране проводится немного», — отметил Олег Ажар.

В пятых по счету соревнованиях победила Анна Сучкова, ее улов составил три килограмма 293 грамма. Победительнице вручили в подарок зимнюю рыболовную палатку.

«Я безумно рада. Сама не ожидала такого успеха! Безумно горжусь собой!», — поделилась Анна.

Фото: Дмитрий Зайчиков

Также на фестивале выбрали победителя в номинации «Самая крупная рыба» — им стал Степан Губаль, которому удалось поймать окуня весом 389 грамм.

Памятные призы получили все девушки-рыболовы и маленькие гости фестиваля. Всего его посетили более трех тысяч жителей и гостей Сергиево-Посадского округа.

Фото: Дмитрий Зайчиков

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