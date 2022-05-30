Призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Истре

Победители Всероссийской олимпиады школьников из Истры получили заслуженные награды. Их вручили в Молодежном центре «Мир».

Глава городского округа Татьяна Витушева подчеркнула, что это талантливые и одаренные ребята, которые уже достигли высот.

«Виновники торжества — конечно, дорогие мои, это вы. Наши талантливые, лучшие, наши победители, призеры. Это здорово и говорит о том, что мы растем вверх, растем очень большими темпами», — рассказала она.

В Истре 129 победителей и призеров регионального этапа. Они проверили свои знания по разным предметам — от экологии до астрономии.

«За ними будущее. Это наша интеллектуальная элита», — сказал депутат Мособлдумы Роман Володин.

В заключительном этапе — федеральном — участвовали девять школьников из Истры. Среди них четверо стали победителями.

Ранее стало известно, что Подмосковье впервые поднялось на второе место на Всероссийской олимпиаде школьников.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех педагогов, которые готовят учеников к соревнованиям, и самих ребят за высокие результаты.