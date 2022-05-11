Воробьев: Подмосковье впервые вышло на 2-е место в стране на Всероссийской олимпиаде

Подмосковье впервые вышло на второе место в стране на Всероссийской олимпиаде школьников, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил руководство школ и учителей, которые готовят учеников к соревнованиям.

«Хочу поблагодарить наших педагогов, директоров, учителей-предметников, которые готовят олимпиадников. Мы впервые в этом году вышли на второе место в стране — 309 дипломов, а в прошлом году было 183. Темп хороший. Нужно увеличивать отрыв и максимально приближаться к лидерам. Олимпиада, как и ОГЭ, ЕГЭ, — мерило нашего образования, как и воспитание», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

Глава Московской области добавил, что в дальнейшем в регионе будут создавать все необходимые условия, чтобы школьники могли соревноваться, побеждать и имели возможность поступить в самые лучшие вузы страны.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что несколькими днями ранее посетил Лотошинскую среднюю школу № 1, сейчас там идет капитальный ремонт. Учебное заведение находится на 29-м месте в рейтинге топ-100 школ Подмосковья.

«Вот я был в Лотошине. Очень приятно, что легендарная первая школа имеет своих олимпиадников. И сильные преподаватели. И очень важно, чтобы в этом движении у нас участвовало как можно больше школ. Очень надеюсь, что мы сможем это обеспечить», — сказал глава региона.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что Всероссийская олимпиада школьников проходит в стране ежегодно по 24 предметам и является мерилом качества образования.

«Впервые в истории в общекомандном зачете мы заняли второе место. Плюс результаты олимпиады учитываются в рейтингах высших должностных лиц. На первом месте — Москва. У них по итогам этого года 1315 победителей и призеров. На втором месте — Московская область. У нас 309 победителей и призеров. Дальше идут Татарстан, Санкт-Петербург, а замыкает пятерку лидеров Челябинская область», — сказала Каклюгина.

По ее оценке, предметы, которые нужно подтянуть, — информатика, ОБЖ, экология, математика.

Источник фото: телеканал «360»

«По информатике и ОБЖ мы на пятом месте по стране, по экологии и математике — на четвертом. Здесь у нас есть понимание, как двигаться вперед. При этом у нас стабильно второе место в стране по английскому, обществознанию, биологии, русскому языку, экономике, истории, физике, немецкому языку, астрономии», — добавила она.

Среди округов, которые внесли максимальный вклад в общий результат, — Долгопрудный, Одинцово, Люберцы, Жуковский, Мытищи, Электросталь, Химки, Богородский, Подольск и Раменский.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша отдельная гордость, наши абсолютные звезды — Егор Патешман и Александр Ершов. Егор у нас учится в 11-м классе физмат-лицея № 5 в Долгопрудном. Он взял четыре диплома по четырем предметам: астрономии, физике, экономике, математике. Это абсолютный рекорд. И у Александра в этом году дипломы по трем предметам на заключительном этапе олимпиады. Это астрономия, физика, математика. В 10-м классе Физтех-лицея имени Капицы учится», — пояснила Каклюгина.

Она поблагодарила всех учителей, которые стали наставниками ребят и помогли сделать такой рывок в этом году.