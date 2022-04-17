Победителей первенства России по боксу на призы Александра Поветкина назвали в Чехове

Соревнования первенства России по боксу среди юниоров на призы Александра Поветкина прошли в городском округе Чехов. Всю неделю молодые спортсмены со всей России выходили на ринг во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова.

В борьбу за медали первенства и право попасть в состав юношеской сборной страны вступили около 300 боксеров из 40 регионов России. В их числе оказались 23 представителя Московской области из 23 городских округов, а также воспитанники школы бокса «Витязь» Александра Поветкина.

Соревнования прошли в 13 весовых категориях. В финале соревнований пять спортсменов из Подмосковья завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Источник фото: телеканал «360»

На торжественной церемонии закрытия первенства к участникам соревнований обратился министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.

«Чехов по праву является центром развития спорта в Подмосковье. Спасибо Александру Поветкину за то, что лично участвует в таких мероприятиях, для мальчишек это очень важно. Всем спортсменам я желаю никогда не останавливаться на достигнутом», — заявил он.

С торжественным словом к молодым боксерам также обратился чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Александр Поветкин.

«Очень приятно, что сильнейшие ребята приехали к нам, в Чехов, показывают свое мастерство. Особенно приятно, что чеховские спортсмены вышли в финал. Всем желаю добра, здоровья, а зрителям красивых и зрелищных поединков», — заявил титулованный спортсмен.

В закрытии первенства также приняли участие глава городского округа Чехов Григорий Артамонов и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Почетными гостями, следившими за соревнованиями юниоров стали: чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд, призер олимпийских игр, чемпион мира и Европы Раимкуль Малахбеков, заслуженный тренер СССР Валерий Белов, заместитель председателя совета чемпионов федерации бокса России Ахмедхан Адилов, обладатель Кубка мира, чемпион Европы Андрей Баланов, главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов.

Развитие массового спорта в России имеет огромное значение. Для того чтобы решать эту задачу, можно опираться на пять принципов, заявил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эти пункты сформировала рабочая группа по подготовке заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.