Подмосковье 28 апреля 2023, 17:17 Победителей конкурса рисунков к 100-летию ЦСКА назвали в Подмосковье Вероника П., 9 лет, г. Зарайск

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Компания «Мострансавто» и Центральный спортивный клуб Армии подвели итоги конкурса рисунков к 100-летию ЦСКА. Работы победителей перенесут на автобусы в Подмосковье.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на конкурс прислали более 30 работ от участников в возрасте от семи до 16 лет. Три призовых места заняли Мария Ж. из Солнечногорска, Вероника П. и Василиса С. из Зарайска. Рисунки девочек вскоре появятся на автобусах «Мострансавто», а сами художницы получат призы.

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Брендированные транспортные средства компании «Мострансавто» с символикой ЦСКА уже работают в разных городах Подмосковья: Одинцове, Красногорске, Подольске, Химках и других. К выпуску готовятся транспортные карты «Стрелка» с тематическим дизайном.

На автовокзалах Подмосковья разместили праздничные плакаты «ЦСКА — 100 лет побед!», а в салонах многих автобусов по радио транслируется поздравление клубу, озвученное Дмитрием Губерниевым.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводится целый комплекс мероприятий, посвященных 100-летия ЦСКА. Например, в Бронницах к юбилею клуба высадили аллею из 100 каштанов.