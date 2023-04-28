Подмосковье 28 апреля 2023, 15:25 Каштановая аллея ЦСКА появилась в Бронницах к юбилею клуба Фото: Владимир Лодяков

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Аллею ЦСКА со 100 каштанами высадили в Бронницах к 100-летнему юбилею клуба. Торжественная церемония состоялась 27 апреля в парке отдыха «Бронницкий луг».

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Александр Менчук подчеркнул, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводится целый комплекс мероприятий, посвященных 100-летия ЦСКА. Высадка каштановой аллеи в Бронницах — одно из них.

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«Это потрясающее событие, на примере которого можно показать, как надо объединять людей, развивать коллективы и спорт», — отметил присутствующий на церемонии олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов.

В высадке каштанов приняли участие прославленные спортсмены ЦСКА, представители правительства Подмосковья и администрации Бронниц.

«В течение всего года каждый может внести свой вклад в празднование векового юбилея любимого клуба. Сегодня мы посадили 100 каштанов, кто-то уже пробежал 100 километров, 100 раз отжался. Мы выражаем огромную благодарность правительству Подмосковья за широкомасштабную поддержку», — сказал президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

Юбилей клуба отмечается 29 апреля. За столетнюю историю ЦСКА были подготовлены десятки тысяч чемпионов СССР и России, тысячи чемпионов мира и Европы, сотни олимпийских чемпионов.