Подмосковье 20 марта 2024, 17:02 Победителей конкурса на соискание губернаторской премии «Лучший по профессии» объявили в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Победителей конкурса на соискание губернаторской премии «Лучший по профессии» в сфере культуры и дополнительного образования объявили в Подмосковье. Творческих работников региона наградили в четырех номинациях.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, победителями в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» стали режиссер Наталия Рожковская из Павловского-Посада и балетмейстер Алла Рыцарева из Истры

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Звание лучших библиотекарей получили Елена Лисицина из Истры и Анна Старостина из городского округа Луховицы, а в номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» победили Марина Рожкова из городского округа Луховицы и Ольга Серветник из Мытищ.

Также определили победителей в номинациях «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв». Ими стали Сергей Меньшов из Королева, Федор Пущин из Наро-Фоминска, Мария Жукова из Балашихи и Виктория Беккер из Орехово-Зуева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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