Подмосковье 09 апреля 2024, 11:53 Победителей конкурса грантов в сфере науки и инноваций назвали в Подмосковье «Икс Ред Групп»

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Итоги конкурса грантов в сфере науки и инноваций подвели в Московской области. Победителями стали пять предприятий из Жуковского, Дубны, Красногорска, Химок и Лосино-Петровского. Общая сумма грантов составила 50 миллионов рублей.

«Грант создавался как эффективная мера поддержки подмосковных компаний, позволяющая воплотить в жизнь идеи талантливых ученых и разработчиков. Такие гранты вручают с 2014 года, за это время их обладателями стали более сотни проектов», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Отмечается, что общая сумма грантов за это время составила 585 миллионов рублей. В число получателей гранта вошла компания «Икс Ред Групп» в Дубне. Она разработала комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky. Еще одна компания, получившая грант — «Индустрия данных» из Красногорска. Предприятие представило разработку программно-аппаратного комплекса «Цифровой конвейер „KOROLЁV“», позволяющую управлять выпуском на промышленном предприятии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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