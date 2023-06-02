Подмосковье 02 июня 2023, 17:35 Победителей конкурса анимированных историй «Герои русских побед» наградили в Подмосковье misc.mosreg.ru/

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Торжественная церемония награждения лауреатов подмосковного конкурса рисованных и анимированных историй «Герои русских побед» состоялась в Музее Победы. Призерами стали 10 человек.

На конкурс участники разного возраста подготовили проекты, рассказывающие о героях Отечества разных лет и их подвигах. Первые места в своих категориях заняли Юлия Запольская из Павловского Посада и Екатерина Максимова из Орехово-Зуева. Еще трое участников — Мария Лапшенкова, Сергей Смородкин и Ирина Каменева — стали победителями в специальных номинациях.

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Занявшие вторые и третьи места ребята получили дипломы и графические планшеты, а победители — сертификаты на обучение на кафедре анимации в университете «Синергия» по курсу «2D-анимация для начинающих».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о задачах фонда «Защитники Отечества». Это новая структура в регионе, созданная для поддержки участников СВО и их семей.