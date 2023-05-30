Подмосковье 30 мая 2023, 21:47 Победителей и призеров забега Zaraysk Bison Race наградили в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Московской области наградили победителей и призеров экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race. Лучшие результаты показали команды Runziki, OCR-beavers, «Лига героев Коммунарки» и «Суденикины», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Забег прошел 20 мая у стен Зарайского кремля. В нем поучаствовали 1,2 тысячи спортсменов. Они преодолели дистанцию 7,5 километра. Трасса представляла собой полосу препятствий, бегунам предстояло преодолеть холмы, искусственные неровности, стены, рвы с водой и пройти другие испытания.

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Гонку поделили на парные забеги и командные. В смешанных коллективах обязательным условием было участие хотя бы одной женщины.

«Мы получили много положительных отзывов, для многих наш спортивный праздник стал настоящей семейной традицией. Спасибо всем участникам!» — поблагодарил автор проекта Zaraysk Bison Race Дмитрий Аверьянов.

Также в день забега наградили победителей трейловой дистанции. Это трасса в 10 километров по живописной местности с необычным рельефом. Лучшей среди девушек стала Анастасия Шаронова из Коломны, среди мужчин победил Алексей Гончаренко. Все победители получили кубки, дипломы и приятные подарки.

«На Zaraysk Bison Race можно было не только пробежать дистанцию, но и узнать много нового об истории Московской области, посетить мастер-классы и принять участие в благотворительности» — сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития спортивной инфраструктуры в регионе.

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