Подмосковье 30 мая 2023, 15:33 Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Солнечногорске

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Церемония награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников прошла в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. В финале интеллектуального соревнования в этом году успешно выступили трое учеников школ округа.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик поздравил ребят. Он вручил благодарственные письма главы округа призеру олимпиады по русскому языку Ивану Дергаеву из Ложковской школы, призеру олимпиады по литературе Дарье Шаровой из школы № 5 и победительнице олимпиады по обществознанию Екатерине Квасовой из лицея № 8.

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Также наградили победителей регионального этапа олимпиады, а 39 призеров регионального этапа получили благодарственные письма Управления образования Солнечногорска.

«Я горжусь тем, что в этом году солнечногорское образование положило себе в копилку победы и призовые места на региональном и всероссийском этапах предметных олимпиад. Отдельные слова благодарности уважаемым учителям», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Семь педагогов наградили за высокий уровень подготовки участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Еще 28 учителей, подготовивших призеров регионального этапа, получили благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников физтех-лицея имени Капицы с победой на Азиатской олимпиаде по физике.

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