Подмосковье 20 февраля 2024, 16:23 Победителей экологического конкурса детского рисунка наградили в Щелкове Источник фото: Комитет по культуре и туризму администрации г. о. Щелково

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Итоги конкурса детского рисунка «Защитим морских млекопитающих» подвели в Щелковском экологическом центре 19 февраля. Юные художники соревновались в двух категориях: «Графическая работа» и «Живописная работа».

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, всего участники прислали на конкурс более 76 работ, из которых жюри отобрало 21 картину. Четыре конкурсанта получили специальные призы, а 17 победителей получили награды в разных возрастных категориях, а также сувениры от регоператора.

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Конкурс детских рисунков учредил комитет по культуре и туризму администрации городского округа Щелково совместно с региональным оператором по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области компании ООО «Хартия» и благотворительным фондом «Хофф».

Картины юных художников выставят в экологическом центре «Добрый пластик» на базе щелковской Юношеской библиотеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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