20 февраля 2024, 16:23
Победителей экологического конкурса детского рисунка наградили в Щелкове
Итоги конкурса детского рисунка «Защитим морских млекопитающих» подвели в Щелковском экологическом центре 19 февраля. Юные художники соревновались в двух категориях: «Графическая работа» и «Живописная работа».
Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, всего участники прислали на конкурс более 76 работ, из которых жюри отобрало 21 картину. Четыре конкурсанта получили специальные призы, а 17 победителей получили награды в разных возрастных категориях, а также сувениры от регоператора.
Реклама
Конкурс детских рисунков учредил комитет по культуре и туризму администрации городского округа Щелково совместно с региональным оператором по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области компании ООО «Хартия» и благотворительным фондом «Хофф».
Картины юных художников выставят в экологическом центре «Добрый пластик» на базе щелковской Юношеской библиотеки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
Экология
Реклама
Реклама