Памятную акцию «Летопись сердец» запустили в России. Школьники смогут поблагодарить ветеранов стихами

Российских школьников пригласили стать участниками акции «Летопись сердец», запущенной в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ученики смогут поздравить ветеранов, записав стихотворение на видео.

Принять участие в акции смогут школьники с 1-х по 11-е классы. Им надо прочитать на камеру стихотворение о войне и отправить ролик организаторам.

Важно указать имя, фамилию, класс, город и назвать человека, которому вы посвящаете ролик. Стихотворение надо прислать на адрес letopisserdec@yandex.ru. Еще его можно разместить в социальных сетях. Для этого ввели хештеги #летописьсердец и #культурныймарафон.

Министерство культуры России инициировало акцию вместе с компанией «Яндекс», Союзом ветеранов России и «Бессмертным полком».

Для подготовки участникам рекомендовали посмотреть мастер-класс по художественному чтению народного артиста России Евгения Миронова, который доступен на сайте roskultproekt.ru.

А волонтеры культуры, задействованные в проведении акции, представят все видеоролики в «Яндекс.Эфире».

Также школьникам предложили разместить в роликах портрет родственника-участника войны. Тогда их смогут опубликовать на сайте акции «Бессмертный полк».

Продолжительность видеоролика от 15 секунд до пяти минут. Минимальное разрешение 1280×720 пикселей.

Само видео понадобится загрузить в любой файлообменник и отправить до 8 мая ссылку на почту letopisserdec@yandex.ru. В теле письма необходимо указать фамилию чтеца, город, автора и название стихотворения.