По воскресеньям на Ярославском шоссе будет меньше пробок. Все благодаря новым альтернативным маршрутам

Ярославское шоссе часто загружено из-за большого числа дачников, а теперь еще и из-за строительных работ. Минтранс Подмосковья нашел альтернативные маршруты для автомобилистов и представил схему объезда.

В Москву можно будет проехать по двум полосам на Ярославском шоссе, а из столицы — по дороге через село Воздвиженское. Это поможет разгрузить потоки, когда многие отправляются за город или возвращаются с дач.

Ранее стало известно, что в Сергиево-Посадском округе ограничат движение на мосту через реку Пажа на 58 километре Ярославского шоссе. Это будут делать преимущественно по выходным, отметили в ведомстве.

Еще одно изменение коснется общественного транспорта в Пушкине. Интервал движения на маршруте «Пушкино — Москва (а/с ВДНХ)» сократится до 15 минут.

Ранее стало известно, что центральную кольцевую дорогу в Московской области откроют в этом году — так заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Дорога пройдет в обход крупных городов и сел и соединит главные вылетные магистрали столицы, в том числе и Ярославское шоссе.