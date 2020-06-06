Интервал движения автобусов № 451 в Пушкино изменится

Интервал движения автобусов в часы пик сократится на маршруте № 451 в подмосковном Пушкино. Изменения произойдут с понедельника, 8 июня.

Интервал движения на маршруте «Пушкино — Москва (а/с ВДНХ)» сократится до 15 минут.

Такие меры необходимы для сокращения количества пассажиров на рейсе. Только так можно будет соблюдать безопасную дистанцию.

Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток на маршруте снизился на 60%. После этого маршрут стали обслуживать 10 автобусов большого класса. На маршруте № 451 в часы пик сейчас действует интервал в 20 минут.