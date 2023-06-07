Подмосковье 07 июня 2023, 12:19 Еще 16 дорог отремонтировали в Подмосковье по просьбе жителей Минтранс Подмосковья

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На территории Московской области отремонтировали 16 дорог, которые выбрали голосованием пользователи портала «Добродел», сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Восемь асфальтированных покрытий обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По словам главы ведомства Алексея Гержика, программа ремонта формируется на основе мнений местных жителей. В этом году планируется обновить более 200 участков дорог, выбранных на «Доброделе».

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«На сегодняшний день дорожные службы отремонтировали 16 дорог, за которые проголосовали жители, в 10 муниципалитетах. Это позволило обеспечить комфортный проезд к домам в малых населённых пунктах, частном секторе и городах, а также между населёнными пунктами», — отметил министр.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы провели на улице Победы в Егорьевске, Окском шоссе в Серпухове, Проезде А в Оболенске, улице 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах и Гаражном проезде в Протвине. Также дорожное покрытие заменили в городском округе Егорьевск на участке от деревни Каменская до Пановской, в населенном пункте Летуново в Зарайске и в Ступине на подъезде к селу Хонятино.

Проведенный по выбору горожан ремонт позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд к учебным заведениям, больницам, культурно-историческим местам, а также к интенсивным магистралям и небольшим населенным пунктам. С 2017 года жители региона принимают активное участие в формировании программы ремонта дорог на портале «Добродел». За это время в Подмосковье обновили порядка 2,5 тысяч дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. Он отметил, что от качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей.

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