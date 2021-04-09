Сотрудница «Мособлпожспаса» из Сергиева Посада Анна Назарова — по совместительству хозяйка фермы. Как ей удается в будни спасать жизни, а в выходные разводить уток и кроликов, узнавала корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

История Анны кажется слишком кинематографичной. Она работает и на обрушениях домов, и на пожарах. За 12 лет многое видела, но не сломалась.

Источник фото: телеканал «360»

«Последнее ДТП — было столкновение двух средств транспортных. В одной машине семья — мама, папа, ребенок. И в другой машине — водитель. Он погиб, к сожалению. Мама с папой были заблокированы, надо было отжать переднюю панель. Доставали сначала ребенка, потом разблокировали водителей, они были переданы скорой помощи», — рассказывает спасатель 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Анна Назарова.

Источник фото: телеканал «360»

Анна — из многодетной семьи, где друг другу всегда помогают. Хотела стать воспитателем, но потом пошла в спасатели. А после недавней покупки дома всерьез занялась фермерством.

Источник фото: телеканал «360»

Серьезного дохода новое увлечение пока не приносит. Но спрос на ее кроликов и уток среди знакомых — приличный. А когда-то у нее был даже страус — подарок мужа. Но его пришлось передать в добрые руки — слишком много требовал внимания.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо хозяйства и ответственной работы, у Анны двое дочерей, а еще она снова стала студенткой.

Нет ничего тяжелого, ко всему привыкаешь. Человек вообще не знает до конца, на что он способен Анна Назарова спасатель 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса»

Анна делится, что в работе для нее самое важное — видеть благодарность в глазах спасенных людей.