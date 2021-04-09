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    09 апреля 2021, 18:24

    По будням — спасатель, в выходные — фермер. Жительница Сергиева Посада разводит кроликов в свободное от работы время

    Анастасия Максимовских, Дария Сенникова

    Сотрудница «Мособлпожспаса» из Сергиева Посада Анна Назарова — по совместительству хозяйка фермы. Как ей удается в будни спасать жизни, а в выходные разводить уток и кроликов, узнавала корреспондент «360».

    По будням — спасатель, в выходные — фермер. Жительница Сергиева Посада разводит кроликов в свободное от работы время | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    История Анны кажется слишком кинематографичной. Она работает и на обрушениях домов, и на пожарах. За 12 лет многое видела, но не сломалась.

    По будням — спасатель, в выходные — фермер. Жительница Сергиева Посада разводит кроликов в свободное от работы время | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Последнее ДТП — было столкновение двух средств транспортных. В одной машине семья — мама, папа, ребенок. И в другой машине — водитель. Он погиб, к сожалению. Мама с папой были заблокированы, надо было отжать переднюю панель. Доставали сначала ребенка, потом разблокировали водителей, они были переданы скорой помощи», — рассказывает спасатель 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Анна Назарова.

    По будням — спасатель, в выходные — фермер. Жительница Сергиева Посада разводит кроликов в свободное от работы время | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Анна — из многодетной семьи, где друг другу всегда помогают. Хотела стать воспитателем, но потом пошла в спасатели. А после недавней покупки дома всерьез занялась фермерством.

    По будням — спасатель, в выходные — фермер. Жительница Сергиева Посада разводит кроликов в свободное от работы время | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Серьезного дохода новое увлечение пока не приносит. Но спрос на ее кроликов и уток среди знакомых — приличный. А когда-то у нее был даже страус — подарок мужа. Но его пришлось передать в добрые руки — слишком много требовал внимания.

    По будням — спасатель, в выходные — фермер. Жительница Сергиева Посада разводит кроликов в свободное от работы время | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Помимо хозяйства и ответственной работы, у Анны двое дочерей, а еще она снова стала студенткой.

    Нет ничего тяжелого, ко всему привыкаешь. Человек вообще не знает до конца, на что он способен

    Анна Назароваспасатель 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса»

    Анна делится, что в работе для нее самое важное — видеть благодарность в глазах спасенных людей.