Подмосковье 07 июля 2023, 13:41 Выпускник из Ногинска набрал 99 баллов на ЕГЭ по китайскому языку

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Тимофей Шклярский из Ногинска успешно сдал ЕГЭ по китайскому языку. Выпускник центра образования № 2 набрал 99 баллов.

Тимофей начал увлекаться азиатской культурой в детстве.

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«Родители на Новый год <…> подарили полет в Китай в 14 лет. Меня очень заинтриговала китайская культура. Китайцы очень такие открытые люди, как мы говорим, лучезарные», — поделился Тимофей.

Сразу после поездки парень нашел себе репетитора по китайскому языку. Вместе они готовились к международному экзамену, чтобы продолжить учебу в Китае. Так как в школе, где учился Тимофей, китайский язык не преподают, подготовка к ЕГЭ также проходила с наставником.

В результате он получил самый высокий балл на ЕГЭ по китайскому языку в России. Один балл парень потерял в задании на логику, где нужно было выбрать верное утверждение. Но из-за такой ошибки он не расстроился.

Тимофей также сдал географию, историю и русский язык, набрав по каждому предмету более 90 баллов. Теперь он собирается поступать в МГУ по направлению «Китаистика».

Помимо высоких результатов на ЕГЭ, парень отличился в области географии, став победителем множества олимпиад, а также был лауреатом трех премий главы Богородского округа.

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