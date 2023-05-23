Подмосковье 23 мая 2023, 23:09 Пловцы из Подмосковья завоевали три золотые медали в первый день Российско-китайских молодежных летних игр Министерство спорта Российской Федерации

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Три золотые медали выиграли пловцы из Московской области в первый соревновательный день Российско-китайских молодежных летних Игр, которые проходят в городе Чунцин. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Дважды высшую ступень пьедестала занял представитель Мытищинской спортивной школы олимпийского резерва Роман Акимов. Спортсмен оказался быстрее соперников на дистанции 200 метров в эстафете «4×100» в составе сборной вольным стилем.

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Также золотую медаль завоевал житель Истры Герман Зажирский. Пловец добрался первым до финиша на расстоянии 200 метров баттерфляем.

Всего в Играх будут разыгрывают награды в восьми видах спорта, в пяти из которых выступают представители Московской области. Соревнования проходят до 26 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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