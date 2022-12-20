Подмосковье 20 декабря 2022, 09:29 Пловцы из Подмосковья завоевали 6 медалей на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

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Соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» завершились в Санкт-Петербурге. Подмосковным спортсменам удалось завоевать сразу шесть наград престижного турнира.

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В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали, что две золотые медали завоевал Александр Степанов. Он стал лучшим на дистанции 800 и 1500 метров вольным стилем. Другой подмосковный пловец Иван Гирев победил на дистанции 200 метров вольным стилем и тоже увез домой золото игр.

Олимпийский чемпион Евгений Рылов принес команде серебро и бронзу в плавании на спине на дистанциях 100 и 50 метров. Копилку медалей сборной дополнила Татьяна Белоногофф. Она стала второй на дистанции 50 метров брасом среди женщин.

Ранее команда Подмосковья уже завоевала четыре медали «Кубка Владимира Сальникова». Золото взяли Евгений Рылов и Анна Чернышева, серебро у Татьяны Белоногофф, Роман Акимов с бронзой.

Итоги спортивного года подвели в Московской области. В 2022 спортсмены региона завоевали 2,4 тысячи медалей на международных и всероссийских соревнованиях.

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