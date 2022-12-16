Подмосковье 16 декабря 2022, 22:32 Более 2 тысяч медалей завоевали спортсмены Подмосковья на всероссийских и международных соревнованиях в 2022 году

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Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. В 2022 спортсмены Московской области завоевали 2,4 тысячи медалей на международных и всероссийских соревнованиях.

Итоговая Коллегия министерства физической культуры и спорта Подмосковья состоялась в Доме правительства Московской области. Глава ведомства Дмитрий Абаренов встретился со спортсменами и представителями отрасли региона, чтобы обсудить достижения 2022 года и перспективы развития в 2023 году.

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На заседании отметили, что по количеству кандидатов в национальные команды и по количеству завоеванных медалей Подмосковье стабильно входит в тройку лучших регионов России. На данный момент 2,1 тысячи представителей области входят список кандидатов в сборные страны. Всего в Подмосковье сформированы команды по 127 видам спорта, включающие более 10 тысяч спортсменов и свыше 1,6 тысячи тренеров.

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Московская область активно занимается развитием массового спорта. Ярким примером является проект «Выходи во двор», где профессиональные хоккеисты встречаются на льду с любителями. Кроме того, в текущем году в Подмосковье было проведено более 12 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, участие в которых приняли свыше 3 миллионов человек.

В 2023 году Московская область продолжит развивать и поддерживать спорт. Планируется оборудовать 12 новых объектов: 7 мини-стадионов — в Воскресенске, Лобне, Домодедове, Подольске, Солнечногорске, Луховицах и Протвине, 3 многофункциональные хоккейные площадки — в Подольске и Лобне, а также 2 универсальные спортивные площадки — в Домодедове и Орехово-Зуеве.

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