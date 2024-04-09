Подмосковье 09 апреля 2024, 18:44 Площадку под малую сцену начали готовить в центральном парке Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня продолжается благоустройство центрального парка культуры и отдыха. На этой неделе там началось бетонирование площадки для малой сцены.

Работы по бетонированию ведет команда из пяти специалистов с использованием двух единиц спецтехники: бетононасоса и бетономиксера. Для формирования основания площадки использовали 30 кубометров бетона, при этом завершение всех работ по бетонированию поверхности запланировано к концу текущего дня. После высыхания бетона начнется монтаж металлоконструкций.

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Одновременно с этими работами в парке проводится прокладка траншей для систем электроснабжения, видеонаблюдения и оповещения. В общей сложности в процессе благоустройства Центрального парка занято 25 рабочих и шесть единиц спецтехники, включая четыре экскаватора и два мини-погрузчика.

Проект благоустройства центрального парка реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

После окончания работ в парке появится зона для культурно-массовых мероприятий, танцевальная площадка с амфитеатром, обновленная площадь со сценой и павильон-кафе. Кроме того, посетителей порадуют новый скейт-парк, детская игровая зона, смотровая площадка и каток. Завершение всех работ запланировано к концу летнего сезона.

На время реконструкции парк будет закрыт для посещений.

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