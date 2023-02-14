Подмосковье 14 февраля 2023, 20:20 Площадку племзавода «Барыбино» реконструируют в округе Домодедово

Читать 360tv в

В Домодедове племзавод «Барыбино» проводит реконструкцию одной из площадок, которая находится в деревне Бурхино. Она насчитывает 500 голов скота, а в родильном отделении уже появилось на свет 50 телят, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

Реклама

В ходе обновления на ферме установят современную сельхозтехнику. Здесь будет работать роботизированная установка «Карусель» для коров. Это автоматизированная система, с помощью которой за 13 минут надаивается около 750 литров молока без участия человека, уточнили в пресс-службе.

«„Барыбино“ — один из основных племенных заводов по разведению крупного рогатого скота и крупнейшее предприятие по производству молока в регионе, на его долю приходится 4,8% производства всего подмосковного молока», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В планах у предприятия — провести реконструкцию еще двух коровников на площадке, к 2024 году. После ремонта поголовье увеличится до 1500 коров, а производительность фермы вырастет до 30 тонн молока ежедневно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил министру экономразвития РФ новый путь поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».