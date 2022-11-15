Подмосковье 15 ноября 2022, 17:45 Площадка для занятий техническими видами спорта появится в Люберцах

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Под создание зоны для занятий техническими видами спорта выделили 0,4 гектара земли в Люберцах. Жители смогут заниматься там мотокроссом, гребным слаломом и лыжными прогулками. Об этом сообщили в Минимуществе Подмосковья.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что спортивная зона появится в поселке Томилино.

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«Здесь можно будет заниматься мотокроссом, гребным слаломом, так как река Пехорка в месте порогов не замерзает, а в зимнее время устройство лыжни протяжённостью 1100 м позволит осуществлять лыжные прогулки», — добавила она.

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На территории базы также построят парковку, места для хранения спортинвентаря и теплые раздевалки. Кроме того, там откроют секцию для детей от семи до 17 лет. Для взрослых также будет проходить обучение и откроется прокат мотоциклов.

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