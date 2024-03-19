Подмосковье 19 марта 2024, 14:10 Площадь со стелой в Парке Победы в Пущине благоустроят к июлю Министерство благоустройства Московской области

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Площадь со стелой в парке Победы в городском округе Пущино благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планируется завершить в июле 2024 года.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этом году в планах модернизировать 95 объектов.

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«Среди них 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел» — рассказал Хайкин.

Специалисты заменят системы освещения мемориального комплекса, а также отремонтируют существующие и проложат новые тропинки в парке.

Проектом предусмотрена полная реконструкция стелы с заменой конструкций на архбетон и очистка леса от сухостоя и валежника.

Все растения в парке высадят с учетом сезонности, таким образом, он будет зеленым круглый год.

Концепция основана на символическом значении парка, в центре которого находится стела в память о павших во время Великой Отечественной войны, и предполагает сохранение монументальности и строгости комплекса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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