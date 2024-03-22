Подмосковье 22 марта 2024, 11:22 Площадь Победы в Раменском благоустроят к октябрю Министерство благоустройства Московской области

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Площадь Победы благоустроят в Раменском в 2024 году. Работы планируют завершить к октябрю.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды». Там обустроят пешеходные дорожки, зоны отдыха, смотровые площадки, а также амфитеатр.

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«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству парков, лесопарков, пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, набережных, скверов, детских скверов», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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На территории площади также реконструируют мемориал «Вечный огонь», а также проведут озеленение.

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