Подмосковье 24 августа 2023, 12:38 Первые итоги пляжного сезона подвели в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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В этом сезоне в Подмосковье работали 203 пляжа и зоны отдыха у воды, которые приняли почти миллион гостей. Некоторые территории впервые приняли отдыхающих — это берег Живописной бухты в Красногорске, озеро в Электрогорске, пруд в Домодедове и пляж в Электростали.

Министр благоустройства Михаил Хайкин напомнил, что к началу летнего сезона в регионе тщательно подготовили инфраструктуру — завезли песок на берега, отремонтировали дороги к местам отдыха, обновили кабины для переодевания, душевые, скамейки, урны, лежаки. В этом году открыли несколько новых пляжей.

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В Живописной бухте оборудовали зону отдыха с лежаками и зонтами, амфитеатр и спортплощадки. На берегу озера Стахановское в Электрогорске появились деревянные настилы с мебелью и причалы. В Домодедове благоустроили пруд в парке «Взлет», а в Электростали — пляж в лесопарке «Авангард».

К следующему сезону в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция самого посещаемого Волкушинского карьера в Лыткарине. Там обустроят парковку, павильоны и инфраструктуру. Также будет реконструирована зона отдыха у воды в Серпухове. Силами инвесторов улучшат пляж, построят туалеты, кафе, спортивную и детскую площадки.

Работы по подготовке пляжей к следующему сезону уже начались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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