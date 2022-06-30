Пляжи Подмосковья проверят на качество содержания и чистоту

Сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья проверят пляжи на содержание и чистоту территорий. Инспекторы выявили 35 нарушений на 32 зонах отдыха за один день.

Подмосковные пляжи начали готовить к купальному сезону в середине мая. Проверочные рейды начались в июне. За это время было осмотрено 198 территорий.

«Только за сегодня были проинспектированы 32 территории, где было выявлено 35 нарушений. Чаще всего это была не покошенная трава, мусор на территории и ненадлежащее состояние малых архитектурных форм», — поделилась руководитель ведомства Светлана Аипова.

Глава ГУСТа также выразила надежду на то, что все нарушения будут быстро устранены, чтобы жители области смогли комфортно отдыхать на прибрежных зонах. Она отметила, что проверки будут проводить в течение всего купального сезона.

Всего в Подмосковье 212 пляжей и зон отдыха у воды. С ними можно ознакомиться на специальной карте.