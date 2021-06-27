Пляжи Подмосковья начали менять цвет на белоснежный

Пляжи Подмосковья начали засыпать белым кварцевым песком, чтобы находиться на них было максимально приятно. На фоне аномальной жары отдых у воды становится чуть ли не единственным спасением. И, конечно, людям хочется проводить время с комфортом.

Поручение о благоустройстве пляжей в регионе отдал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 25 июня. За два дня новый белоснежный вид уже приобрели пляжи в Мытищах, Химках, Реутове, Клине, Зарайске и Солнечногорске.

«У кварцевого песка очень мелкая структура, он мягкий и приятный на ощупь, а его белый цвет создает эффектный контраст с окружающей зеленью. Пляжи начинают выглядеть обновленными», — рассказала «360» жительница Химок.

В Мытищах отдыхающие отметили не только изменившийся внешний вид пляжа, но и новый теннисный стол, тенты для тени. Есть волейбольная площадка.

На солнечногорском пляже на озере Сенеж также появились лежаки, зонтики и современные туалеты. Вход для всех бесплатный. Этот пляж посещают и жители других городских округов, поэтому за сутки число отдыхающих достигает трех тысяч человек. Вокруг пляжа много кафе с закусками, кофе и мороженым. Алкоголь в них не продают.

Пляжи, где разрешено купание, проверяет санэпиднадзор. Анализ проходят пробы грунта и воды, чтобы исключить какую-либо опасность для людей.