Первое в Подмосковье племенное хозяйство по разведению арабских лошадей появится в 2022 году
Племенное хозяйство по разведению лошадей арабской породы впервые создадут в Подмосковье 2022 году. Это специальный репродуктор, который появится в дереве Чулпаново городского округа Домодедово.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, там будут разводить лошадей чистокровной арабской породы.
Племенной репродуктор планирует создать организация при фермерском хозяйстве «Феникс», где содержат 20 конематок арабской породы, двух жеребцов и не только.
Лошади регулярно принимают участие в значимых конных выставках и пробегах
Эти лошади известны во всем мире, добавил Воскресенский. По его словам, они оказали влияние на большинство пород.
Скакунов арабской породы ценят за грацию, выносливость и способность развивать высокую скорость.
«Создание племенного репродуктора по арабской породе лошадей в Подмосковье увеличит поголовье лошадей этой красивейшей породы, повысит ее популярность в спорте, конном туризме, иппотерапии, при обучении верховой езде», — отметил Воскресенский.
Сегодня в России официально зарегистрированы лишь три племенные организации по разведению этой породы: один племенной завод и два репродуктора.