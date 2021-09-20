Первое в Подмосковье племенное хозяйство по разведению арабских лошадей появится в 2022 году

Племенное хозяйство по разведению лошадей арабской породы впервые создадут в Подмосковье 2022 году. Это специальный репродуктор, который появится в дереве Чулпаново городского округа Домодедово.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, там будут разводить лошадей чистокровной арабской породы.

Племенной репродуктор планирует создать организация при фермерском хозяйстве «Феникс», где содержат 20 конематок арабской породы, двух жеребцов и не только.

Лошади регулярно принимают участие в значимых конных выставках и пробегах Сергей Воскресенский.

Эти лошади известны во всем мире, добавил Воскресенский. По его словам, они оказали влияние на большинство пород.

Скакунов арабской породы ценят за грацию, выносливость и способность развивать высокую скорость.

«Создание племенного репродуктора по арабской породе лошадей в Подмосковье увеличит поголовье лошадей этой красивейшей породы, повысит ее популярность в спорте, конном туризме, иппотерапии, при обучении верховой езде», — отметил Воскресенский.

Сегодня в России официально зарегистрированы лишь три племенные организации по разведению этой породы: один племенной завод и два репродуктора.