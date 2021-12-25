Платежки на коммуналку в Подмосковье за месяц придут раньше обычного

Платежки за коммунальные услуги в Подмосковье в этом месяце придут раньше. Так решили сделать, чтобы люди смогли все оплатить до Нового года, сообщила команда губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Жители Подмосковья начали получать квитанции с 20 декабря. Оплатить их рекомендуется до 28 декабря. Уточняется, что нововведение не касается тех случаев, где используется авансовый метод.

Также людям напомнили, что оплатить услуги можно несколькими способами: в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта МосОблЕИРЦ.

В последнем случае будет шанс получить приз. Разыгрываются купоны от программы «Коммунальный бонус», кешбэк по карте «Мир», подарки в рамках акции «Включайся в онлайн месте с умной платежкой» и главный приз — 10 тысяч рублей.

Также с 1 января 2022 года в Подмосковье увеличится взнос на капремонт. Вместо 9,07 рубля за квадратный метр будет начисляться 12 рублей. Общая сумма за среднюю квартиру в регионе вырастет менее чем на 150 рублей.