Плата за ЖКУ снизилась у 85 тысяч жителей Богородского округа

С 1 июля 2022 года в Богородском городском округе были пересмотрены тарифы на коммунальные услуги. Об этом рассказали в Комитете по ценам и тарифам Московской области.

У более чем 85 тысяч жителей, проживающих в Старой Купавне, поселках Зеленый и Обухово, деревнях Молзино, Боровково, Ивашево и Авдотьино, а также в селах Мамонтово и Ямкино средний ежемесячный платеж за водоотведение снизился на сумму от 27 до 215 рублей в месяц. Приятные изменения коснулись абонентов в рабочем поселке имени Воровского и городе Электроугли.

Это стало возможным благодаря реализации административной реформы по объединению в городские округа и дальнейшему укрупнению предприятий коммунального комплекса. В частности, путем перехода на единый тариф ООО «БКС» в Богородском городском округе.

В общей сложности в 2022 году снижение тарифов коснется более 440 тысяч жителей Московской области. Все новости тарифного регулирования можно узнавать на телеграмм-канал Комитета по ценам и тарифам.

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