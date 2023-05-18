Подмосковье 18 мая 2023, 11:42 Пластиковый рог единорога извлекли изо лба девочки в больнице Видного Пресс-служба Минздрава МО

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Родители семилетней девочки обратились в больницу Видного с жалобами на уплотнение во лбу. На диагностике врачи увидели инородное тело, которым оказался рог от игрушечного единорога.

Выяснилось, что еще два года назад девочка получила травму — упала на пластмассовую игрушку головой. Родители обработали рану в области лба, а позднее использовали противорубцовый гель для устранения шрама. Ранка зажила, но ребенка и родителей по-прежнему беспокоило уплотнение выше рубца, из-за чего они и обратились в больницу.

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«При осмотре сразу же было заподозрено инородное тело, что потом было подтверждено при ультразвуковой диагностике. Было принято решение о проведении операции», — рассказала детский врач-хирург Виктория Жиронкина.

Инородным телом оказался розовый рог от сказочного единорога — именно на эту игрушку девочка упала два года назад и все это время носила во лбу пластиковую деталь. Врачи аккуратно извлекли предмет и юная пациентка в тот же день ушла домой. Злополучный рог отдали семье на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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