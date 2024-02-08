Подмосковье 08 февраля 2024, 18:34 Плановый ремонт дорог провели в Рузском городском округе Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Бригады дорожных служб провели ремонтные работы на дорогах Рузского городского округа в рамках планового обследования региональной сети. Мониторинг состояния дорожной инфраструктуры проводится регулярно.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонтные рабочие устранили подтопление на улице Лебеденко в черте города Рузы, а также провели ямочный ремонт дороги на улице Московской в поселке Дороховона.

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Коммунальщики убрали мусор с посадочной площадки на улице Верейской в деревне Колодкино.

В ходе постоянного мониторинга специалисты следят за состоянием дорог, тротуаров, а также светофоров, дорожных знаков и ограждений.

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