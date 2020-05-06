Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся 1 июня. Сроки не превысят двух недель

Сроки отключений не превысят 14 календарных дней. Жители смогут узнать точные даты на информационных щитах в своих многоквартирных домах или через уведомления, которые будут рассылать подписчикам портала «Добродел». Информационные листки вкладывают и в квитанции по коммунальным услугам.

Все графики публикуют на сайтах Минэнерго, Министерства ЖКХ Подмосковья, Госжилинспекции, управляющих компаний и на ресурсах Ассоциации советов многоквартирных домов.

Кроме того, сведения будут размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления еще за две недели до начала. А важность временных отключений воды подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Это необходимо для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. <...> Просьба к жителям с пониманием отнестись к работе энергетиков Александр Самарин.

Он уточнил, что необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и выполнить модернизацию всего оборудования.

По поручению губернатора Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения срока планового отключения воды в Подмосковье с 14 до десяти дней. До конца года это сделают уже в Реутове, Королеве и Богородском округе.

При внеплановых отключениях воды необходимо сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) или по номеру телефона управляющей комании.