    06 мая 2020, 17:04

    Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся 1 июня. Сроки не превысят двух недель

    Анастасия Аброськина

    С приходом летнего сезона в Московской области начнут проводить плановые отключения горячей воды. Стартуют они 1 июня и завершатся не позднее конца августа.
    Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся 1 июня. Сроки не превысят двух недель

    Сроки отключений не превысят 14 календарных дней. Жители смогут узнать точные даты на информационных щитах в своих многоквартирных домах или через уведомления, которые будут рассылать подписчикам портала «Добродел». Информационные листки вкладывают и в квитанции по коммунальным услугам.

    Все графики публикуют на сайтах Минэнерго, Министерства ЖКХ Подмосковья, Госжилинспекции, управляющих компаний и на ресурсах Ассоциации советов многоквартирных домов.

    Кроме того, сведения будут размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления еще за две недели до начала. А важность временных отключений воды подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

    Это необходимо для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. <...> Просьба к жителям с пониманием отнестись к работе энергетиков

    Александр Самарин.

    Он уточнил, что необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и выполнить модернизацию всего оборудования.

    По поручению губернатора Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения срока планового отключения воды в Подмосковье с 14 до десяти дней. До конца года это сделают уже в Реутове, Королеве и Богородском округе.

    При внеплановых отключениях воды необходимо сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) или по номеру телефона управляющей комании.