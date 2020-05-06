Время тазиков. Когда отключат горячую воду и отопление в Москве и Подмосковье

Каждый год в период с мая по конец августа в Москве и Подмосковье отключают горячую воду. Это нужно, чтобы подготовить коммуникации к отопительному сезону. В 2020 году сроки, как и даты отключения отопления, перенесли.

По закону топить прекращают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха остается выше плюс восьми градусов. В Москве отопление начнут отключать 7 мая. Примерно в это же время это сделают в городских округах Подмосковья. Так, в Красногорске отопительный сезон завершится 6 мая, а в Серпухове тепло начали отключать еще в понедельник, 4 мая.

Московская область

По ссылке — график отключения воды по адресам. В документе опубликован список улиц в населенных пунктах с датами, когда начинаются отключения воды. Эту информацию также можно узнать из объявления на информационном щите многоквартирного дома, а если вы являетесь пользователем портала «Добродел», вам пришлют push-уведомление.

В Московской области в 2020 году отключение горячей воды будет происходить строго летом — с 1 июня по 31 августа, но не более чем на 14 дней. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключил, что сроки планового отключения водоснабжения сократятся с 14 до 10 дней. Это касается городских округов, которые справляются с работами быстрее, — Реутов, Королев, Богородский.

Если в вашем доме воду отключили раньше указанной в списке даты, то вы имеете право жаловаться в единую дежурную диспетчерскую службу и в свою управляющую компанию.

Москва

Власти Москвы пока не подготовили график отключения горячей воды по адресам. Когда он появится, его опубликуют здесь.

В Москве горячую воду тоже отключают на срок не более 10 дней. Этого времени достаточно, чтобы обеспечить надежность и качество теплоэнергетической системы на каждой улице города.

Обычно в столице горячую воду отключают после отопительного сезона, то есть в конце апреля — начале мая. В 2020 году власти Москвы перенесли дату начала отключения горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах на 1 июня из-за пандемии коронавируса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, воду не будут отключать в медицинских учреждениях.

Оплата горячей воды происходит в соответствии с показаниями счетчиков, установленных в квартирах. Чтобы в период отключения водоснабжения устройство не накручивало лишние кубометры, лучше вовсе перекрыть горячую воду и пользоваться только холодной — тем более что она дешевле.

Если в вашем доме что-то происходит не по графику, то можно позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону +7 (495) 539-53-53; в электронную приемную Мосжилинспекции; в свою управляющую компанию (узнать ее контакты можно на сайте «Дома Москвы»); по телефону горячей линии ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.

Еще в начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин до конца года запретил начислять штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ из-за ситуации с коронавирусом. Это не значит, что теперь электричество, газ, тепло и вода будут бесплатными до конца 2020 года. За ЖКУ все равно нужно платить, однако людям не будут начислять штрафы, если оплата услуг не происходит в установленные даты. Причем российские власти впоследствии не планируют увеличивать тарифы ЖКХ.