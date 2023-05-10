Подмосковье 10 мая 2023, 22:38 Плановое отключение горячей воды начнется в Подмосковье 1 июня Unsplash

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Плановое отключение горячего водоснабжения начнется в Подмосковье 1 июня, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области. Меры необходимы для проведения ремонтных и профилактических мероприятий в котельных.

«Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов. Именно поэтому ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период — необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период» — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Для удобства жителей создана интерактивная карта коммунальных услуг. Кроме контактной информации управляющих компаний и администрации городского округа граждане могут узнать сроки отключения горячей воды, указав адрес в поисковой строке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году на модернизацию системы ЖКХ региона направят 320 миллиардов рублей.

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