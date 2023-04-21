Подмосковье 21 апреля 2023, 23:37 План по вводу земель в Подмосковье увеличили до 31 тысячи гектаров в 2023 году Минсельхозпрод МО

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Объем ввода неиспользованной земли сельхозназначения в оборот в Московской области увеличили до 31 тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«В этом году планировали ввести в оборот более 25 тысяч гектаров земли. На сегодняшний день в план по вводу земель в оборот включены земельные участки площадью 31 тысяча гектаров», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Сейчас ведомство формирует дополнительный перечень участков под изъятие и определяет земли для постановки на кадастровый учет из неразграниченной госсобственности. Также специалисты будут изымать участки у недобросовестных владельцев. Благодаря изменению в федеральном законодательстве сроки изъятия сократились с трех лет до года.

В прошлом году в Подмосковье ввели в сельхозоборот 44 тысячи гектаров неиспользуемых земель в 29 городских округах. Больше всего ввели в Рузе, Клину, Шаховской.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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