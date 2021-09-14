Сотни домов еженедельно подключают к газу в Подмосковье. Вот как сделать это безопасно

Программу «Социальная газификация» в Подмосковье реализуют с опережением графика. Количество подключаемых домов за неделю выросло с 200 до 300. Каждые сутки специалисты прокладывают по семь километров труб, чтобы газ появился в домах максимального количества жителей Московской области. О проведении программы и правилах безопасности рассказал на брифинге генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Хороший темп

Количество подключенных к газу по программе домов в Московской области увеличилось до 1610. Полностью газифицировано 174 населенных пункта. Несмотря на то, что работы уже идут с опережением графика, команда «Мособлгаза» не расслабляется. Игорь Баранов пояснил, что основная часть работ придется на конец года. По его итогам газ должны провести в 1113 населенных пунктов.

«На прошлом брифинге я говорил, что мы набрали темп — по 200 домовладений в неделю подключаем. Сейчас мы дошли уже до уровня 300 домовладений в неделю. И ежесуточное строительство газопроводов на сегодняшний день — семь километров», — рассказал Игорь Баранов.

Кроме прокладки труб, компания занимается заключением комплексных договоров внутри участков. Ускорить этот сектор работы помогут мобильные офисы. Глава «Мособлгаза» напомнил, что в минувший понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Госдумы Вячеслав Володин запустили еще 12 мобильных офисов «Социальной газификации».

«Они будут приезжать в домовладения, в населенные пункты по желанию жителей», — пояснил Игорь Баранов.

Переговоры с частниками

При работе «Мособлгаз» сталкивается с проблемой частных газопроводов. Для решения этого вопроса подключили руководителей муниципалитетов, которые ведут переговоры с владельцами по поиску компромиссного решения.

«Понятно, что в свое время житель или организация вложили деньги в строительство газопровода. И справедливо рассчитывать на какую-то компенсацию. Это не обязательно деньги. Это как раз предмет разговора с владельцами сетей», — пояснил Игорь Баранов.

Он отметил, что переговоры требуют времени, но на реализации проекта «Социальная газификация» это никак не скажется.

«Если мы не договоримся с владельцем частной сети, мы построим газопровод „Мособлгаза“. Но, конечно, более рационально и более быстро, если уже есть действующая сеть, подключаться к ней», — считает он.

Глава «Мособлгаза» отметил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече со спикером Госдумы предложил законодательно урегулировать вопрос переговоров с владельцами частных газопроводов. Игорь Баранов считает, что если это удастся, то переговоры пойдут быстрее.

Главное о безопасности

Глава «Мособлгаза» посвятил часть брифинга вопросам безопасности после того, как в сентябре в трех российских регионах, включая Московскую область, произошли взрывы газа в многоквартирных домах.

Игорь Баранов отметил, что это системная проблема, которую специалисты газового сектора должны решать вместе с жителями.

«Ключевые вещи в безопасности — это правильный подбор оборудования, соблюдение норм и правил при монтаже оборудования, соблюдение правил при ремонте, соблюдение норм при различных перепланировках в газифицированной квартире. И, конечно, необходимо делать техническое обслуживание оборудования не реже раза в год. Это ключевой фактор, который позволяет вовремя диагностировать возникшую проблему», — отметил Игорь Баранов. Отдельно глава «Мособлгаза» рассказал об оборудовании и встроенных средствах защиты.

Газовые плиты

Они стоят практически во всех многоквартирных домах. В современные образцы этой техники уже встроены системы безопасности.

Источник фото: «Мособлгаз»

Они представляют собой два датчика: первый фиксирует отсутствие пламени в конфорке, а второй перекрывает подачу газа, страхуя владельца квартиры от отравления.

«Это встроено в плиту. И практически во всех линейках современных плит это предусмотрено. Важно при выборе газовой плиты обращать внимание на газ-контроль конфорок», — подчеркнул Игорь Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

Газовый котел

Это оборудование обычно ставят в частных домах или многоэтажках с поквартирным отоплением. Во всех современных котлах также есть автоматический контроль за газом.

Источник фото: телеканал «360»

«При покупке необходимо на это обращать внимание. И акцентировать вопрос на наличии этой системы безопасности», — призвал глава «Мособлгаза».

Договор на техническое обслуживание

Любая техника требует внимания специалиста, который определит, не вышла ли она из строя. В Московской области зарегистрировано более 600 специализированных организаций. В их числе «Мособлгаз». Но по факту работает чуть более 100 компаний.

Источник фото: телеканал «360»

«Нужно, во-первых, заключить договор с организацией. Во-вторых, неформально подойти к этому договору, потому что зачастую получается, что, заключив договор и даже оплачивая услугу, жители по каким-то причинам не пускают сотрудников компании. И оборудование не обслуживается», — отметил Игорь Баранов.

Программа «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение газовых труб к участкам домов. Для подключения самой недвижимости нужно заключить единый договор. Программа рассчитана до конца 2022 года. В нее вошло 2,8 тысячи населенных пунктов, где проживают 290 тысяч человек.