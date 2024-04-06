Подмосковье 06 апреля 2024, 14:10 План благоустройства парка «Подлипичье» в Дмитрове составят по пожеланиям жителей

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В рамках активной работы по благоустройству общественных пространств Дмитровского округа, глава муниципалитета Илья Поночевный провел пешую инспекцию территории. Особое внимание он уделил парку возле Центрального дворца культуры «Созвездие». Встреча с жителями округа помогла выявить их потребности и пожелания относительно будущего благоустройства этой зоны отдыха.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный подчеркнул, что после благоустройства, парк «Подлипичье» станет местом, где будет комфортно представителям всех возрастных групп. Планы по реконструкции включают в себя модернизацию детских и спортивных площадок, а также установку амфитеатра для проведения культурных мероприятий. Близость культурного центра «Созвездие» делает эту зону особенно перспективной для организации общественных событий.

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Глава администрации поручил своему заместителю, ответственному за благоустройство, проработать несколько проектных предложений по развитию парка «Подлипичье», в тесном сотрудничестве со специалистами в этой области.

В этом году работы по благоустройству проведут в скверах Яхромы и в поселке Некрасовском, а также на Аллее Славы в Дмитрове. Кроме того, продолжится и реконструкция Советской площади Дмитрова, завершение которой запланировано на текущий год.

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