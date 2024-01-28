Подмосковье 28 января 2024, 22:01 Пятый тур городского первенства по хоккею прошел в Котельниках Unsplash

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В турнире по хоккею «Русская классика» принимают участие восемь команд. Они разделены на две группы, по четыре команды в каждой.

Впереди нас ждет шестой тур группового этапа, после которого определятся участники раунда плей-офф, сообщил начальник Управления развития социальной сферы городского округа Котельники Игорь Краевой.

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Зрители охотно поддерживают игроков. Особенно болеют за команду Котельников Силикат-Тортилас.

«Настроение отличное, праздник хороший, большое удовольствие в выходной день, вместе с ребятами, жителями Котельников, прямо здесь среди друзей поиграть в хоккей, это просто здорово», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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